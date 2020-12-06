СМИ: курды атаковали на севере Сирии штаб турецких войск

ТАСС, 6 декабря. Бойцы курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) провели на севере Сирии вооруженную вылазку против турецких войск. Как сообщило в воскресенье агентство Firat, курды атаковали военнослужащих, охранявших армейский штаб в городе Африн. В результате, по данным агентства, погибли трое турецких солдат. Со стороны Анкары информации о вылазке бойцов СНС не поступало.

Ранее в этом районе курды вступили в перестрелку с протурецкими формированиями сирийской оппозиции. Погиб один боевик и еще четверо получили ранения.

Боестолкновения между курдскими отрядами и турецкими войсками происходят на севере провинции Хасеке. Артиллерия турецкой армии обстреливает окрестности города Рас-эль-Айн, где действуют отряды СНС. По данным телеканала Suria, в результате обстрелов нанесен урон домам мирных граждан в селениях Умм-Хармаля, Удад-Абдаль и Нувейхат. О числе пострадавших сведений нет.

Турция в ходе военной операции "Источник мира" создала в октябре прошлого года 30-километровую зону безопасности на севере Сирии. Ранее в марте 2018 года турецкие войска оккупировали населенный курдами Африн, который расположен в 65 км от Алеппо. С тех пор бойцы СНС не прекращают вылазок против турецкой армии и поддерживаемых Анкарой оппозиционных формирований в пограничных районах.

24 ноября курды атаковали в окрестностях города Айн-Исса из засады колонну вооруженной оппозиции, убив и ранив свыше 30 боевиков.