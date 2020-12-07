Главы МИД стран ЕС утвердят механизм санкций за нарушения прав человека в мире

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС утвердят на встрече в Брюсселе в понедельник механизм санкций за нарушения прав человека в третьих странах, который, как утверждают в Евросоюзе, не будет копией американского акта Магнитского. Помимо этого в повестке последнего в этом году заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза стоит обсуждение отношений с США, Турцией, Венесуэлой, Грузией, а также вопросы развития стратегической автономии ЕС.

Эта встреча станет подготовкой к внешнеполитической дискуссии на саммите глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря.

Санкции за нарушения прав человека

Как сообщил ранее европейский источник, новый механизм будет называться Рамочным санкционным механизмом ЕС по нарушениям прав человека. Источник пояснил, что эти санкции по своей сути не будут отличаться от действующих в настоящий момент рестриктивных мер сообщества в области нарушения прав человека в отношении отдельных государств, например Белоруссии, Мьянмы, Ирана. Новый режим предусматривает создание черного списка, всем фигурантам которого будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в ЕС должны быть заморожены. "Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью мы сможем наказывать нарушителей прав человека во всем мире независимо от того, действуют ли в отношении их государств санкции ЕС или нет", - сказал европейский чиновник.

2 декабря этот санкционный режим согласовали послы государств Евросоюза. О разработке в ЕС европейского аналога акта Магнитского сообщила в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая в Европарламенте 15 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал увязать эти санкции с именем блогера Алексея Навального, однако эта идея не получила поддержки.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент американским президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия закона Магнитского на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии аналоги закона Магнитского были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

О дружбе с Байденом

Перед встречей Еврокомиссия представила стратегию перезапуска отношений с США при администрации демократа Джозефа Байдена по четырем основным векторам: противодействие пандемии, борьба с глобальным изменением климата, развитие международной торговли, включая реформу ВТО, а также продвижение западной модели демократии. Эту программу предстоит утвердить министрам.

В борьбе с распространением коронавируса ЕС считает главной задачей обеспечить совместно с США "адекватное финансирование производства и равное глобальное распределение тестов, вакцин и лекарств", в том числе с использованием международных механизмов, таких как фонд COVAX. Таким образом, Еврокомиссия предлагает США не конкурировать, а сотрудничать в поддержке западных производителей вакцин и других медицинских средств. Кроме того, ЕС призывает США вернуться во Всемирную организацию здравоохранения.

По климату ЕС ожидает от Вашингтона возобновления участия в Парижском соглашении, призывает совместными усилиями продвигать альтернативную энергетику и энергоэффективные технологии. Кроме того, ЕС предлагает США вместе разрабатывать "углеродные пошлины", которые Брюссель и Вашингтон смогут произвольно накладывать на товары из страны с "низкими экологическими стандартами", что может стать универсальной протекционистской мерой. В сфере торговли ЕС призывает США интенсифицировать усилия по реформированию ВТО, совместной разработке норм регулирования глобального цифрового рынка и в сфере контроля за рынком технологий.

Наконец, на внешнеполитической арене ЕС предлагает США возобновить работу по иранской ядерной сделке, совместно продвигать во всем мире западную модель демократии, активно использовать принцип прав человека, противодействовать России и Китаю и расширять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, которое будет "дополнять НАТО".

Немного автономии

Параллельно с реставрацией "прекрасной эры Обамы", как в Брюсселе сейчас называют отношения сообщества с США до Дональда Трампа, Евросоюз намерен продолжать развивать стратегическую автономию и усиливать собственные оборонные способности. Министрам предстоит рассмотреть предложения Борреля в этой области.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 20 ноября впервые подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза - "Стратегического компаса ЕС". Цель нового документа - определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.

Создание такого "Стратегического компаса ЕС" должно расширить возможности Евросоюза самостоятельно проводить военные операции без опоры на США и НАТО, где Соединенные Штаты играют доминирующую роль, если отношения между Брюсселем и Вашингтоном продолжат ухудшаться. В случае нового потепления отношений между Новым и Старым Светом ЕС будет рассматривать эти усилия как способ стать более эффективным военным союзником для США.

Турецкий пат

Одной из самых сложных проблем на встрече обещают стать отношения с Турцией. Это образно сформулировал глава Европейского совета Шарль Мишель 4 декабря на пресс-конференции в Брюсселе - он подчеркнул, что на саммите 10-11 декабря лидеры ЕС рассмотрят все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье, прекратив "играть с Анкарой в кошки-мышки". Предварительной подготовкой этой дискуссии и займутся министры.

На саммите ЕС 1 октября лидеры сообщества предложили Турции развивать "позитивную повестку" в обмен на прекращение Анкарой односторонних действий в Средиземном море, на Кипре в Ливии, а также агрессивной риторики в адрес Евросоюза и отдельных стран сообщества, в частности Франции и Греции.

На том же саммите страны Евросоюза убедили Кипр снять свое вето на утверждение санкций против Белоруссии, при этом отказавшись удовлетворить требование Никосии о введении жестких санкций против Турции за ведение геологоразведочной деятельности на газовых месторождениях в спорных зонах в Средиземном море. Взамен лидеры ЕС призвали "в самый последний раз" Турцию к конструктивному сотрудничеству, а Кипру обещали надавить на Анкару в декабре, если к саммиту ЕС 10-11 декабря та "не внемлет голосу разума".

Вместе с тем возможности Брюсселя повлиять на Анкару очень ограничены зависимостью от Турции в миграционном вопросе. В 2016 году в рамках сделки с ЕС Турция согласилась закрыть свою европейскую границу для мигрантов, преимущественно из Сирии. Взамен Брюссель обещал 6 млрд евро на содержание беженцев, а также безвизовый режим и ускорение переговоров о вступлении Турции в ЕС. Деньги ЕС перевел, а в безвизовом режиме и активизации переговоров о приеме отказал. В итоге на территории Турции сейчас находятся свыше 3 млн беженцев, включая радикалов, которых президент Турции Тайип Эрдоган может в любой момент пропустить в Европу, мотивируя это неполным исполнением Евросоюзом своих обещаний.