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Парламентской оппозиции в Молдавии не удалось отправить в отставку главу МВД

Пленарное заседание, на котором должен был обсуждаться этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Попытка оппозиции в парламенте Молдавии отправить в отставку главу МВД Павла Войку оказалась безрезультатной. Пленарное заседание в понедельник, на котором должен был обсуждаться этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума.

"Вынуждена констатировать отсутствие кворума. По этому поводу высказывался Конституционный суд - резолюция [в отношении министра] провалилась", - сказала председатель парламента Зинаида Гречаный в ходе заседания, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

Это был единственный вопрос в повестке сегодняшнего заседания. Его внесли фракции "Платформы "Достоинство и правда" и Партии действия и солидарности. Они подвергли Войку критике за случаи задержания молдавских полицейских сотрудниками правопорядка непризнанного Приднестровья, а также появившуюся в СМИ запись телефонного разговора, на которой якобы Войку обсуждал с подследственным возможность "замять" дело, расследуемое полицией.

Теги
МолдавияГречаный, Зинаида
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