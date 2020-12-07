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ЕС планирует в ближайшее время ввести третий пакет санкций против властей Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз финализирует третий пакет санкций против властей Белоруссии и намерен ввести его в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы сейчас финализируем третий пакет санкций. Надеюсь, ничего не помешает быстрому завершению процесса и их введению в скором времени", - сказал он.

Турция

 Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза пришли к заключению, что поведение Турции меняется, но в худшую сторону, в связи с чем вопрос будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств сообщества 10-11 декабря.

"Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет, наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная. Министры расскажут лидерам своих стран, которые затем обсудят это на саммите", - сказал Боррель.

Выборы в Венесуэле

Евросоюз не признает результаты парламентских выборов в Венесуэле, так как, по мнению сообщества, их проведение не отвечало демократическим стандартам.

"Все министры единогласно согласились, что эти выборы не соответствовали минимальным демократическим стандартам, поэтому результаты не могут быть признаны Евросоюзом", - сказал Боррель.

Теги
БелоруссияТурцияВенесуэлаБоррель, Жозеп
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