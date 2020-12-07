АНБ утверждает, что у российских хакеров есть доступ к защищенным данным на базе VMware

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США выпустило очередной информационный бюллетень по кибербезопасности, в котором утверждается, что российские хакеры якобы имеют доступ к защищенным данным на базе технологий компании VMware. Об этом говорится в понедельник в распространенном релизе ведомства.

"Агентство национальной безопасности сегодня выпустило информационный бюллетень по кибербезопасности, где подробно описывается, как спонсируемые Россией субъекты используют уязвимость в продуктах VMware для доступа к защищенным данным в пораженных системах", - заявили в АНБ. В частности, уязвимыми оказались ранее установленные программы VMware Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector.

В этой связи специалисты ведомства настоятельно рекомендовали, в частности, Пентагону и другим ведомствам национальной оборонной промышленности и безопасности установить уже исправленные версии этих программ, которые смогут защитить данные от внешнего воздействия.

США периодически обвиняют Россию в различного рода кибервмешательствах. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения США и других западных стран в организации кибератак. Кроме того, Вашингтону предлагалось наладить диалог по кибербезопасности.