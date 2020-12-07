Кравчук заявил, что Киев готовится предложить новые шаги по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Киев в новом году предложит конкретные действия по урегулированию конфликта на востоке Украины, включая законы о выборах, амнистии и самоуправлении, если посчитает, что на ближайшем заседании Контактной группы не будет достигнут прогресс. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС экс-президент страны, глава делегации Киева на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

"В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса - установления мира в Донбассе", - отметил он, добавив, что эти действия будут включать "закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".

Кравчук сообщил, что Украина пойдет на новые шаги, если посчитает, что на заседании 16 декабря "все стоит на месте, происходит игра в политику, хотят кого-то обмануть". "Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы", - отметил глава украинской делегации. Он заверил, что "эти решительные действия буду базироваться прежде всего на [решениях, принятых в] нормандском формате", а также подчеркнул, что Украина "ни в коем случае" не откажется от Минских соглашений.