Переговоры Великобритании и ЕС продолжатся при сохранении имеющихся разногласий

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Великобритании и ЕС не удалось устранить ключевые разногласия в ходе переговоров о формате будущих отношений и свободной торговле, однако диалог будет продолжаться. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Как мы и условились в субботу, сегодня мы подвели итоги идущих переговоров. Мы сошлись во мнении о том, что условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров, - говорится в документе. - Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор остающихся противоречий, которые будут обсуждаться в ходе очной встречи в Брюсселе в ближайшие дни".

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщили, что разговор двух лидеров, продолжавшийся около полутора часов, не дал значимых результатов. Однако политические обозреватели и не ожидали прорыва в понедельник, отмечая, что переговоры будут идти до последней минуты того крайнего срока, который установят стороны. При этом британские комментаторы также указывают на то, что в понедельник Лондон протянул Брюсселю оливковую ветвь, предложив отказаться от спорных пунктов в законопроекте о внутреннем рынке, нарушающем условия соглашения о Brexit.

Наиболее существенные противоречия в ходе торговых переговоров по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также о формате правового регулирования будущих отношения, в частности правилах улаживания споров и роли Европейского суда в этом процессе.

Последняя попытка

Приостановленные в пятницу торговые переговоры между Великобританией и ЕС возобновились в воскресенье в Брюсселе. Британская сторона отмечает, что это будет последняя попытка сторон договориться до того, как истечет срок переходного периода после Brexit.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).