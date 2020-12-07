Санду намерена возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов в Приднестровье

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду планирует возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу ProTV, комментируя обмен заявлениями с официальными лицами РФ по миротворческой операции на Днестре после победы на президентских выборах.

"Я подтвердила, повторила позицию Республики Молдова (РМ), которая таковой была всегда. Позиция, которую повторила Российская Федерация (РФ) по этому вопросу, также не нова. <…> Есть разница во взглядах РМ и РФ. И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. <…> Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог [с РФ] по поводу утилизации боеприпасов", - отметила она.

"Нахождение этих боеприпасов на территории Молдовы очень опасно. Тогда министр [обороны Сергей] Шойгу сказал, что они открыты для обсуждения вопроса по утилизации боеприпасов или их вывозу", - уточнила Санду.

На прошедшей в августе прошлого года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

В Приднестровье расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров, которая задействована в проведении миротворческой операции и охраняет склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

Переговоры по Приднестровью

Майя Санду заявила, что намерена активизировать переговорный процесс по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

"Сначала нам нужно разработать политическое решение внутри страны, нужно достичь консенсуса на национальном уровне. А затем активизировать работу в формате "пять плюс два", который в последнее время утратил функциональность", - сказала Санду.

На прошлой неделе лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский констатировал стагнацию в переговорах с Молдавией на всех уровнях, включая межправительственный диалог. Встреча переговорщиков в формате "пять плюс два" последний раз проходила в октябре прошлого года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ.

Отношения с Вашингтоном

Отказ парламента Молдавии от выделения территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США осложнит отношения с Вашингтоном, заявила Майя Санду.

"Власти США обижены, так как передача этой территории была одобрена несколькими правительствами Молдавии, также было соответствующее решение парламента. Мы опротестовали это решение парламента в Конституционном суде", - сказала Санду. Она высказала предположение, что "это решение парламента направлено на ухудшение отношений с США", а "захват территории в центре молдавской столицы осуществлен в чьих-то корыстных интересах".

Решение прежнего правительства Молдавии Павла Филипа о передаче США территории главного стадиона Молдавии вызвало возмущение в обществе и было заблокировано президентом страны Игорем Додоном еще в 2018 году. Вместо посольства глава государства предложил благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам предложил подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей.

Однако подконтрольный беглому олигарху Владимиру Плахотнюку Конституционный суд (КС) тогда временно отстранил Додона от власти и документ о передаче земли США вместо него подписал глава парламента Андриан Канду. В минувший четверг парламент аннулировал передачу территории представителям США. Однако решение опротестовано в КС уже Партией действия и солидарности, которой руководит Санду.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по указанию первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на воплощение проекта не нашлось.