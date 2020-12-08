Власти Мексики запросили у США выдачу экс-министра общественной безопасности

МЕХИКО, 8 декабря. /ТАСС/. Посольство Мексики в США направило в Госдепартамент запрос о выдаче экс-главы министерства общественной безопасности (МОБ) республики Хенаро Луны. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве латиноамериканской страны.

Луна возглавлял МОБ при президенте Фелипе Кальдероне, который руководил Мексикой с 2006 по 2012 год. В начале декабря 2019 года экс-министр был арестован в штате Техас. Власти США обвиняют его среди прочего в получении взяток от наркокартеля "Синалоа" и участии в преступном сговоре для контрабанды наркотиков. Если Луна будет признан виновным, то ему может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Мексиканские власти подозревают экс-министра в сговоре для контрабанды кокаина, даче ложных показаний, коррупции, участии в деятельности организованного преступного сообщества и других общественно опасных деяниях.

В середине октября текущего года сотрудниками ФБР в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) был арестован экс-министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда. По данным американского следствия, находясь на посту главы военного ведомства с 2012 по 2018 год, он оказывал поддержку наркокартелю H-2, активно сбывающему наркотики в США. На судебном заседании в начале ноября генерал отказался признать себя виновным.

Сьенфуэгос вернулся в Мексику 18 ноября. Ранее в тот же день стало известно, что федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил снять с него обвинения в причастности к незаконному обороту наркотиков и легализации преступно нажитых средств.

В конце октября глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил о недовольстве Мехико тем, что соседнее государство не стало делиться информацией о намерении задержать генерала. В ноябре правительство латиноамериканской страны направило США дипломатическую ноту в связи с арестом Сьенфуэгоса.