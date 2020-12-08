Мадуро заявил, что надеется посетить Россию в апреле-июне следующего года

БОГОТА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Россию в период с апреля по июнь следующего года и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в Каракасе.

"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер добавил, что в скором времени парламентская делегация также планирует посетить Москву.