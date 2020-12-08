Комиссия заключила, что во время теракта в Крайстчерче все службы сработали без сбоев

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Специальная королевская комиссия, расследовавшая обстоятельства и причины теракта, произошедшего в новозеландском Крайстчерче 15 марта 2019 года, пришла к выводу, что все государственные органы и службы страны сработали правильно и без сбоев. Об этом во вторник рассказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"При расследовании того, как произошло нападение и что можно было сделать, чтобы остановить его, комиссия не обнаружила никаких сбоев в работе правительственных учреждений и ведомств, которые могли заранее выявить планирование и подготовку террориста. Однако она [комиссия] также <...> указала на области, требующие изменений. Во-первых, на недостатки режима лицензирования огнестрельного оружия, а во-вторых, на изъяны в системе контроля со стороны служб безопасности и разведки", - отметила Ардерн в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Комиссия обратила внимание на недостаточно строгий режим контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, сохранявшийся без изменений в течение десятилетий. "О несовершенстве системы лицензирования огнестрельного оружия неоднократно сообщалось в ряде докладов и обзоров, однако изменения не были внесены до 15 марта [2019 года], и ответственность за это должно принять на себя правительство, поскольку полиция лишь исполняет законы, а не принимает их", - подчеркнула глава правительства.

Кроме того, премьер-министр принесла извинения мусульманской общине страны за "неадекватную концентрацию ресурсов" служб безопасности, сфокусировавшихся на исламском экстремизме и не уделявших достаточно внимания "угрозам терроризма, связанным с другими идеологиями". "Комиссия не считает это причиной того, что нападение не удалось остановить, тем не менее это наши недоработки, и я от имени правительства приношу свои извинения", - сказала Ардерн.

Меры по обеспечению безопасности

Премьер отметила, что полный 800-страничный доклад королевской комиссии по расследованию теракта в Крайстчерче ляжет в основу государственной программы, которая учтет все 44 рекомендации, указанные в нем, и обеспечит безопасность всех жителей Новой Зеландии.

В рамках исполнения рекомендаций комиссии, в Новой Зеландии будет создана комплексная служба, которая обеспечит помощь пострадавшим во время теракта и родственникам погибших, и специальное министерство по делам этнических общин. Контроль над работой новых ведомств будет осуществлять премьер-министр страны. Для совершенствования правовой базы в национальный закон "О борьбе с терроризмом" будут внесены поправки, позволяющие преследовать "за планирование или подготовку теракта, сбор оружия и боевую подготовку, а также за международные поездки в целях подготовки или осуществления террористической деятельности".

Ардерн также сообщила, что для более планомерного и четкого исполнения рекомендаций создана межструктурная рабочая группа, которая уже в первом квартале 2021 года представит правительству Новой Зеландии план исполнения принятых решений и дорожную карту по ключевым направлениям, указанным в отчете комиссии.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическими актами. Нападавший - 29-летний австралиец Брентон Таррант - накануне атаки опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года. 24 августа 2020 года Верховный суд Крайстчерча приговорил Тарранта к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.