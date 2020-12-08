СМИ: власти решили урегулировать работу иностранных силовиков на территории Мексики

МЕХИКО, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил урегулировать деятельность сотрудников иностранных спецслужб, таких как ФБР и Управление по борьбе с наркотиками США, на территории страны. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio, получившая доступ к поправкам в федеральный закон о национальной безопасности, которые глава государства направил в Палату сенаторов.

В соответствии с ними сотрудники зарубежных спецслужб будут обязаны предоставлять мексиканским властям всю информацию, собранную ими в ходе командировок в республику. Им будет запрещено самостоятельно или при помощи третьих лиц проводить задержания, устраивать обыски и вести любые виды деятельности, нарушающие законодательство Мексики. Иностранные силовики также будут лишены иммунитета от судебного преследования в случае совершения ими преступлений.

Отказ соблюдать законодательство Мексики, выражающийся в том числе в незаконном лишении людей свободы или попытках их вывоза с национальной территории, чтобы они предстали перед иностранным судом, повлечет за собой приостановку соглашений о двустороннем сотрудничестве с этим государством и запрет на работу сотрудников его спецслужб. Авторы поправок также предлагают обязать мексиканских государственных служащих всех уровней в трехдневный срок отчитываться в письменном виде о любых контактах с иностранными агентами.

В середине октября текущего года сотрудниками ФБР в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) был арестован экс-министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда. По данным американского следствия, находясь на посту главы военного ведомства с 2012 по 2018 год, он оказывал поддержку наркокартелю H-2, активно сбывающему наркотики в США. На судебном заседании в начале ноября генерал отказался признать себя виновным.

Сьенфуэгос вернулся в Мексику 18 ноября. Ранее в тот же день стало известно, что федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил снять с него обвинения в причастности к незаконному обороту наркотиков и легализации преступно нажитых средств.

В конце октября глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил о недовольстве Мехико тем, что соседнее государство не стало делиться информацией о намерении задержать генерала. В ноябре правительство латиноамериканской страны направило США дипломатическую ноту в связи с арестом Сьенфуэгоса.