Посол ЕС раскритиковал власти Молдавии

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Глава постоянной делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко раскритиковал работу парламента республики, предупредив о возможном уменьшении размеров финансовой помощи, которой республика пользуется в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

"В 2018 году на таком же форуме я отмечал, что это худший период в наших отношениях. И сейчас мы видим, что часть политической элиты [Молдавии] хочет вернуть те времена. <…> Те же сомнительные фигуры из прошлого влияют на политику и экономику. <…> Конечно, мы будем реагировать и использовать все рычаги, которые есть в нашем распоряжении", - сказал Михалко, выступая во вторник на ежегодном форуме "Европейская интеграция Молдавии 2020".

Он отметил, что ЕС пристально следит за ситуацией в республике. В частности, он выразил недовольство сотрудничеством крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова с фракцией партии "Шор", которую учредил находящийся в розыске по обвинению в коррупции бизнесмен Илан Шор. Кроме того, дипломат отметил медлительность в расследовании громких коррупционных скандалов и неспешность в реализации реформ в республике.

"Ситуация в мире меняется под влиянием пандемии и кризиса. И Молдавии придется бороться за помощь и финансирование, активизировать реформы и использовать все шансы", - подчеркнул Михалко.

Правительство Молдавии подписало в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, включающее договор о свободной торговле. В том же году республике был предоставлен облегченный визовый режим со странами ЕС. Однако нахождение у власти с 2009 по 2019 годы коалиции проевропейских партий, которую в Брюсселе и Вашингтоне вначале назвали "историей успеха", обернулось спадом в экономике и громкими коррупционными скандалами. В 2016 году бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в статье для The New York Times вынужден был признать Молдавию "захваченным государством". В 2019 году контролировавший власть в республике олигарх Владимир Плахотнюк под нажимом ЕС, России и США бежал из страны, новое правительство приняло декларацию о "захваченном государстве", объявив политику "деолигархизации" и восстановления законности.