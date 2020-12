В Береговой охране США заявили, что РФ "вышла за рамки ответственного поведения" в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике и выходит "за рамки ответственного поведения" в регионе, ставя под угрозу американские суда. С таким утверждением выступил во вторник на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США заместитель командующего американской Береговой охраной адмирал Чарльз Рей.

"Россия продолжает активно инвестировать в ледоколы и инфраструктуру в Арктике, они занимают более выгодную позицию для того, чтобы влиять на обстановку в сфере безопасности и геополитическую ситуацию в регионе", - убежден он.

"Я особенно обеспокоен недавними военными учениями России в Беринговом море. В конце августа они провели стрельбы боевыми боеприпасами в районе, который включает в себя эксклюзивную экономическую зону США", - заявил американский адмирал. "Их безответственное выполнение этой фазы учений создало путаницу и возможность для потенциально небезопасных взаимодействий с американскими судами, которые занимались легальной рыбной ловлей в нашей эксклюзивной экономической зоне", - утверждал он.

"Я разочарован тем, что россияне решили выйти за рамки ответственного поведения в Арктике и, поступая таким образом, ставят под угрозу американцев", - считает заместитель командующего Береговой охраной США.

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на свои источники утверждала, что командование Вооруженных сил США не предупредило капитанов рыболовных судов или Береговую охрану страны об учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в Беринговом море летом этого года. Ранее информационное агентство Associated Press сообщало, что экипажи американских рыболовных судов, находившихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила 1 сентября о завершении крупномасштабных учений "Океанский щит - 2020". В маневрах были задействованы 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники. Согласно заявлению пресс-службы ТОФ, активная часть учений проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели.