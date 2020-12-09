Парламент Израиля рассмотрит законопроект о самороспуске в первом чтении 14 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) 14 декабря рассмотрит в первом чтении выдвинутый оппозицией и утвержденный 2 декабря в предварительном чтении законопроект о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва и назначении досрочных выборов на 16 марта 2021 года. Такое решение приняла в среду комиссия по делам Кнессета, сообщила парламентская пресс-служба.

"Комиссия по делам Кнессета утвердила к первому чтению законопроект о роспуске Кнессета. Предлагается распустить Кнессет 23-го созыва и назначить досрочные выборы в Кнессет 24-го созыва на 16 марта 2021 года. Законопроект передан на обсуждение в первом чтении на пленум Кнессета, который пройдет в понедельник, 14 декабря", - говорится в сообщении.