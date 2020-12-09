Конвенция о консульских документах вступит в силу в России в марте 2021 года

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Совет Европы получил грамоту о ратификации Россией конвенции Совета Европы об отмене легализации консульских документов, полученных на территории стран - участниц. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Совета Европы, документ вступит в силу в марте 2021 года.

"Россия ратифицировала конвенцию Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Конвенция вступит в силу в России 9 марта 2021 года", - заявили в пресс-службе.

В российском постпредстве при организации корреспонденту ТАСС пояснили, что основным обязательствам в рамках этого документа является автоматическое признание на территории одного государства - участника конвенции определенных категорий документов, составленных дипломатическим представительством или консульским учреждением другого государства - участника. В частности, граждане РФ, находящиеся на территории стран - участниц конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, также получат возможность представлять эти документы в учреждения стран - участниц конвенции без легализации в министерстве иностранных дел страны пребывания.

"С практической точки зрения это означает отказ от формальностей, связанных с дополнительным подтверждением аутентичности таких документов, их легализации и нотариального заверения", - пояснил собеседник агентства.

Конвенция вступила в силу 14 августа 1970 года. В октябре Госдума, Совет Федерации одобрили закон о ратификации этого документа, президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации.