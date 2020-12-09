СМИ: Латвия внесла в черный список российского владельца ФК "Рига"

РИГА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель и владелец футбольного клуба "Рига" Сергей Ломакин включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Об этом в среду сообщает местный информационный портал Delfi.

По данным портала, Ломакин, владеющий футбольным клубом "Рига" и кипрским футбольным клубом "Пафос", уже давно не появлялся в Латвии. Представители министерства внутренних дел республики подтвердили, что Ломакин действительно находится в списке нежелательных лиц, однако исполнительный директор "Риги" Александр Пронин утверждает обратное.

"Нет, его нет в черном списке. Он гражданин Евросоюза и не может быть в этом списке. У него есть вид на жительство. Все эти разговоры - какая-то клевета, даже не хочется комментировать это", - сказал он порталу.

Последний также информирует, что летом в черный список был включен владелец футбольного клуба "Вентспилс" Адлан Шишханов, который продолжает руководить командой из-за границы.

В черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В него в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Григорий Лепс, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Решение о включении в этот перечень могут принять главы МИД или МВД республики. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

Футбольный клуб "Рига" - лучший клуб страны последних лет, он выигрывал три последние первенства чемпионата Латвии.