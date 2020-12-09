У парламента Армении началась новая акция оппозиции с требованием отставки премьера

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины", в среду после полудня собрали акцию протеста у здания парламента Армении, где в 16:30 (15:30 мск) начинается правительственный час и ожидается присутствие премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, демонстранты скандируют лозунги с призывом к отставке главы кабмина.

В настоящий момент проспект Баграмяна в центре Еревана перекрыт сторонниками оппозиции. Ворота парламента охраняют специальные силы полиции.

"Пока Пашинян находится на посту премьер-министра, страна находится в свободном падении. Если он боится подать в отставку, мы даем ему гарантии физической безопасности", - заявил журналистам лидер партии "Родина", экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

В "Движение за спасение родины" входят семнадцать оппозиционных партий Армении. Его основу составили партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", Республиканская партия третьего президента Сержа Саргсяна, партии "Родина" и "Дашнакцутюн".

Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабинета Вазгена Манукяна, который в случае отставки Пашиняна может возглавить временное правительство и подготовить страну к парламентским выборам.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.