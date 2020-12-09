В ООН высказались за пересмотр спорной статьи законопроекта во Франции

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вызвавшая острые протесты во Франции статья 24 законопроекта "О глобальной безопасности", предусматривающая крупный штраф и тюремное наказание за размещение в интернете фотографий полицейских, должна быть пересмотрена. Такое мнение выразила в среду на пресс-конференции в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Статья 24 должна быть пересмотрена и, я полагаю, должна быть отозвана", - сказала Бачелет.

Участники акций протеста во Франции требуют от властей отказаться от 24-й статьи в законопроекте "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении в парламенте. Она предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний". Бывший глава МВД и лидер политической группы правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер уже объявил, что статья отозвана и будет переработана. Однако манифестанты требуют теперь ее полной ликвидации из проекта закона, который Сенату предстоит рассмотреть в начале будущего года. Выдвигаются требования и об изъятии из законопроекта статей 21 и 22, предусматривающих расширение видеонаблюдения, в частности, с применением беспилотных летательных аппаратов.