Оппозиция Армении завершила митинг у здания парламента

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. 17 оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины", в среду вечером завершили митинг у здания парламента республики. Как передает корреспондент ТАСС, оппозиция проводила акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы соберемся завтра в 11:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) у здания правительства. Требования остаются неизменными - Пашинян должен уйти", - заявил представитель партии "Дашнакцуюн" Гегам Манукян.

В "Движение за спасение родины" входят 17 оппозиционных партий Армении. Его основу составили партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", Республиканская партия третьего президента Сержа Саргсяна, партии "Родина" и "Дашнакцутюн". Ранее они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабинета Вазгена Манукяна, который в случае отставки Пашиняна может возглавить временное правительство и подготовить страну к парламентским выборам.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.