На Украине пройдет перепись населения в 2023 году

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение провести в 2023 году перепись населения в стране. Эта инициатива в среду получила одобрение на заседании кабинета министров.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики о проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения", - говорится в распоряжении. В пояснительной записке к документу отмечается, что, по предварительным расчетам, на подготовку к ней необходимо 7,26 млрд гривен (около $258 млн). Из этой суммы около 70% составит зарплата персонала, который займется организацией процесса. Всего к этой работе планируется привлечь около 98 тыс. граждан.

Единственная в истории Украины перепись населения прошла в 2001 году, тогда численность проживающих в стране составляла 48 457 000 человек. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако в декабре 2015 года правительство перенесло ее проведение на 2020 год, однако она так и не состоялась.