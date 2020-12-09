{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр обороны ФРГ призвала повысить расходы на оборону из-за "программы вооружений" РФ

Вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатия и военная сила неразделимы, подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэ

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр оправдала необходимость повышения расходов на оборону "программой вооружений" российской стороны. Такое заявление она сделала в среду, выступая во время дебатов по бюджету на 2021 год в Бундестаге.

"Мы не должны ошибочно полагать, что можно разделить вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатию и военную силу", - сказала она. "Это неразделимо. Для меня всегда было так", - подчеркнула министр.

Она напомнила в этой связи о словах уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, выступавшего за ведение дипломатических переговоров "с позиции силы". "И тот, кто серьезно занимался программой вооружений российской стороны, понимает, о чем говорит Бартельс. Поэтому мы в действительности должны инвестировать, особенно в будущем, в наши оборонные мощности", - считает Крамп-Карренбауэр.

Теги
ГерманияРоссияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
Выборы президента США - 2020
Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США
Ллойд Остин привержен восстановлению и модернизации альянсов Америки, отметил избранный президент США
Читать полностью