Министр обороны ФРГ призвала повысить расходы на оборону из-за "программы вооружений" РФ

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр оправдала необходимость повышения расходов на оборону "программой вооружений" российской стороны. Такое заявление она сделала в среду, выступая во время дебатов по бюджету на 2021 год в Бундестаге.

"Мы не должны ошибочно полагать, что можно разделить вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатию и военную силу", - сказала она. "Это неразделимо. Для меня всегда было так", - подчеркнула министр.

Она напомнила в этой связи о словах уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, выступавшего за ведение дипломатических переговоров "с позиции силы". "И тот, кто серьезно занимался программой вооружений российской стороны, понимает, о чем говорит Бартельс. Поэтому мы в действительности должны инвестировать, особенно в будущем, в наши оборонные мощности", - считает Крамп-Карренбауэр.