Министр обороны ФРГ выступила за возможность применения ударных беспилотников

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за изменение подхода к применению Бундесвером беспилотников, способных нести оружие. Об этом она заявила в среду, выступая во время дебатов по бюджету на 2021 год в Бундестаге.

"Правильно, что мы в Германии ведем дискуссии о вооружении дронов и автономных систем. Есть много аргументов, в том числе этических, которые я не разделяю, но которые нужно серьезно обсудить", - сказала она.

По словам Крамп-Карренбауэр, во время ее поездки в Афганистан военнослужащие Бундесвера рассказали ей о ситуации, когда они подверглись ракетному обстрелу и ничего не могли предпринять, пока на помощь не подоспела американская авиация. Имевшиеся в их распоряжении беспилотники не носили оружие и не могли подавить огневую точку.

"Мы халатно ставим на кон жизни солдат, и я хотела бы это изменить", - подчеркнула в связи с этим министр.

Военно-воздушные силы ФРГ на протяжении последних лет требуют одобрения использования ударных дронов в целях защиты военных в горячих точках. Критики же считают, что их применение значительно снижает порог использования боевых средств. Разведывательные БПЛА давно состоят на вооружении Бундесвера, но они слишком малы, чтобы носить оружие.