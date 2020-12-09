США намерены расширить действие санкционного "закона Цезаря" на несирийцев

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. США в ближайшие недели могут принять новые санкционные меры касательно Сирии - намерены, в частности, расширить действие так называемого закона Цезаря в отношении несирийских граждан. Об этом сообщил в среду спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Что касается вопроса о [введении санкции] в отношении несирийцев в рамках "закона Цезаря", то мы, конечно, расширим действие закона в отношении таких лиц в будущем, - сказал Рейберн. - Мы понимаем цели этого [режима] санкций - лишить [президента Сирии Башара] Асада международной поддержки". По его утверждению, такие односторонние меры оказывают отрезвляющий эффект на тех за пределами Сирии, кто "намерен восстановить экономические связи с Асадом".

При этом, по версии спецпосланника, закон и так успешно работает без включения в черный список иностранцев. "Мы должны продолжать аккумулировать давление на режим (так США именуют легитимное сирийское руководство - прим. ТАСС) и его сторонников в будущем, - сказал он. - Касательно вопроса о том, будут ли дополнительные меры в рамках "закона Цезаря" до 20 января 2021 года (до проведения инаугурации избранного президента США и возможной смены администрации - прим. ТАСС), то я не могу вдаваться в подробности, какие санкции мы введем в ближайшие недели. Однако мы намерены что-либо предпринять".

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Название пакета санкций "Закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии над заключенными в сирийских тюрьмах.

МИД Сирии 3 июня осудил этот пакет санкционных мер. В заявлении указывалось, что документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".