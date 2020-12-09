В Госдепе продолжают видеть угрозу в "Исламском государстве"

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжает представлять угрозу в качестве "скрытой террористической группировки". Такое мнение высказал в среду заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, спецпредставитель США по Сирии Джоэл Рейберн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Джо Уилсон (демократ от штата Южная Каролина) попросил прокомментировать дипломата возможность "восстановления ИГ". "ИГ была уничтожена в качестве вооруженного формирования и политической структуры, но по-прежнему представляет собой угрозу как скрытая террористическая группировка", - утверждал Рейберн.

Ему также задали вопрос о возможном сотрудничестве Анкары с ИГ и террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии. "Я не видел признаков этого", - указал дипломат. Говоря о поддерживаемых Турцией формированиях в Сирии, Рейберн добавил: "Когда мы видим признаки того, что некоторые элементы потенциально являются экстремистскими, мы обсуждаем это с нашими турецкими коллегами".

В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ИГ в Сирии "окончательно разгромлена".