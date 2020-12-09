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Выборы президента США - 2020
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Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США

Ллойд Остин привержен восстановлению и модернизации альянсов Америки, отметил избранный президент США

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Выдвинутый на пост министра обороны в следующей вашингтонской администрации Ллойд Остин займется в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США прежде всего укреплением американских военных союзов. С таким обещанием выступил в среду демократ Джозеф Байден, выдвинувший кандидатуру Остина.

"Он (Остин - прим. ТАСС) разделяет мое глубокое убеждение в ценности альянсов Америки. И он привержен в такой же степени, как и я, восстановлению и модернизации этих альянсов [на пространстве] от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и во всем мире [в целом]", - заявил Байден, которого ведущие американские СМИ называют избранным президентом США.

"Нам необходим его опыт, чтобы развивать <...> отношения [с другими странами], заниматься дипломатией с партнерами, способствовать восстановлению альянсов Америки и укреплению общей безопасности. И нам нужны его личные знания неизмеримой цены войны, бремени, которое та возлагает на наших военнослужащих и их семьи, чтобы содействовать завершению бесконечных войн, гарантировать то, что применение силы является крайней мерой в нашем арсенале", - убежден Байден.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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