В США заявили, что не будут настаивать на уходе ВМФ России из Сирии

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят в качестве условия урегулирования в Сирии разрыв долгосрочных военных связей между Россией и этой арабской республикой. С таким заявлением выступил в среду спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Мы не ставили в качестве условия для политического решения прекращение долгосрочных военных связей между Россией и сирийским правительством. Мы говорили о том, что иностранные военные силы, которые не присутствовали в Сирии до 2011 года, должны уйти в рамках процесса политического урегулирования, - сказал он, отвечая на вопрос о пункте в Тартусе. - Россияне сохраняли в Сирии военно-морское присутствие в течение многих десятилетий до 2011 года. Мы не будем настаивать на разрыве их ранее существовавших связей".

По словам Рейберна, вопрос возможного будущего военного сотрудничества предстоит решать "следующему сирийскому правительству". "Сирийцам самим решать. Мы надеемся, что они это сделают", - отметил спецпосланник.

В настоящее время в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения кораблей российского ВМФ, начавший свою работу еще в 1977 году. Он является единственной опорной точкой ВМФ в Средиземном море.