Хантер Байден заявил, что в Делавэре проводят расследование относительно его налогов

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в американском штате Делавэр проводит расследование, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена, который является сыном избранного президента США Джозефа Байдена.

Байден-младший в заявлении, распространенном в среду, отметил, что представители прокуратуры во вторник уведомили его адвоката о проведении разбирательства. "Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - добавил он.

Представители Джозефа Байдена распространили заявление, в котором отмечается, что тот "гордится сыном". Избранный президент констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с личными выпадами, в последние месяцы и лишь становился сильнее".

По сведениям телеканала Fox News, расследование в Делавэре было начато в 2018 году. Оно не касается заявлений действующего президента США Дональда Трампа и других республиканцев о том, что Байден может быть причастен к коррупции, касающейся его деятельности в Китае и на Украине.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.