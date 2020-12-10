Трамп просит включить его в качестве заинтересованной стороны в иск Техаса по выборам

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США в просьбой включить его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иск о признании недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итогов выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом говорится в распространенном в среду документе.

Президент просит, чтобы ему дали возможность вступить в дело "в качестве частного лица, как кандидата на переизбрание [президентом]".

"Представители избирательных комиссий в каждом из штатов, которые являются ответчиками, изменили или не выполнили избирательные законы штатов при проведении выборов 2020 года", - отмечается в документе. Как подчеркивается в обращении Трампа, "количество бюллетеней, затронутых незаконным поведением членов избирательных комиссий штатов, значительно превышает существующую разницу по количеству голосов" между ним и Байденом "в каждом из штатов, выступающих в качестве ответчиков".

Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть, по мнению истца, признаны недействительными.

В среду представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного генпрокурором Техаса иска. Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых "друзей суда". В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.