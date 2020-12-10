Ряд демократов в Сенате не будет делать исключение для утверждения Остина главой Пентагона

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Ряд однопартийцев избранного президента США Джозефа Байдена в Сенате Конгресса не поддерживает кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Как отмечает в среду информационный портал Axios, некоторые демократы не согласны, чтобы таким образом утратился, по их мнению, гражданский контроль над ведомством.

Согласно закону о национальной безопасности, бывшие военные могут претендовать на должность министра обороны через семь лет после выхода в отставку. Остин же в 2013-2016 годах возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. В этом случае для утверждения в верхней палате законодательного органа сенаторы должны проголосовать за соответствующее исключение.

"Союзники уведомили команду Байдена, что не гарантируют предоставление необходимого исключения, - говорится в публикации. - Администрация Байдена станет второй, кто предоставит военному контроль над министерством, после того как президент Дональд Трамп в 2017 году выдвинул на пост генерала Джеймса Мэттиса [покинул военную службу в 2013 году]".

Против утверждения предложенного Байденом кандидата высказались, в частности, сенаторы-демократы Джек Рид (от штата Род-Айленд),Тэмми Дакуорт (от штата Иллинойс), Ричард Блюментал (от штата Коннектикут) и Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс).

Джозеф Байден во вторник заявил, что выдвинул Остина кандидатом на пост министра обороны США. Демократ выразил надежду на то, что сенаторы в данном случае сделают исключение. "Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро", - полагает Байден. В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.