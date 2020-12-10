Politico: Байден выдвинет Кэтрин Тэй на пост представителя США на торговых переговорах

ТАСС, 10 декабря. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинет на должность представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тэй, занимающую пост юридического советника по вопросам торговли при комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что главной задачей нового представителя станет восстановление экономических связей, нарушенных торговыми войнами, развязанными действующим главой государства Дональдом Трампом.

Согласно информации издания, сторонники Тэй говорят, что она обладает знаниями, которые помогут США противостоять Пекину в вопросах принудительного труда и прав на интеллектуальную собственность, в то же время сохраняя работоспособные торговые отношения "между двумя крупнейшими мировыми экономиками".

Переходная команда Байдена отказалась комментировать сообщение о назначении.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее баллотирующийся на второй срок действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.