AP: прокуратура расследовала деловые предприятия сына Байдена в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Расследование федеральной прокуратуры в американском штате Делавэр затрагивает ряд деловых предприятий в Китае сына избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, расследование было начато в 2018 году, то есть за год до того, как Байден-старший выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Хантера Байдена поставили об этом в известность только 8 декабря. Прокуратура выписала серию повесток в суд, одна из которых направлена сыну избранного президента США. Эта повестка касается его налоговых отчислений.

Байден-младший в заявлении, распространенном в среду, выразил надежду на "профессиональное и объективное разбирательство", которое подтвердит его невиновность. Представители Джозефа Байдена распространили заявление о том, что он "гордится сыном". Избранный президент констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с личными выпадами, в последние месяцы и лишь становился сильнее".

По сведениям телеканала Fox News, расследование в Делавэре не касается заявлений действующего президента США Дональда Трампа и других республиканцев о том, что Байден может быть причастен к коррупции, касающейся его деятельности в Китае и на Украине. Как передала газета The New York Times, расследование затрагивает не Украину или КНР, а неуплату налогов Хантером и его первой женой (ныне в разводе) в Делавэре.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента и китайскими компаниями.