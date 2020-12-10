Парламент Гонконга утвердил назначение англичанина в состав высшего апелляционного суда

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 декабря. /ТАСС/. Один из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрик Ходж с января станет новым членом Апелляционного суда последней инстанции Гонконга. Как сообщает в четверг газета "Минбао", его назначение утвердил в среду Законодательный совет этого специального административного района КНР. Юристу предложен трехлетний контракт.

Этот шаг призван укрепить доверие общественности к судебной системе Гонконга и подчеркнуть ее сохраняющуюся независимость после введения здесь по инициативе Пекина нового закона о национальной безопасности. 67-летний Ходж в настоящее время является заместителем председателя Верховного суда Великобритании.

Как подчеркивала глава гонконгской администрации Кэрри Лам, закон о защите нацбезопасности "не затронет независимость местной судебной системы", основанной на принципах английского общего права. Она заявляла, что Гонконг по-прежнему приветствует появление судей из других юрисдикций общего права для заседаний в Апелляционном суде последней инстанции.

В общей сложности с появлением Ходжа в составе этого органа будут оставаться 14 иностранных специалистов, которые являются непостоянными членами, но участвуют в слушаниях дел.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации. Страны Запада расценили этот шаг как нарушение автономии Гонконга и формулы "одна страна - две системы".