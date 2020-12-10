Первый замгоссекретаря США призвал КНДР вернуться к диалогу к январю

ТАСС, 10 декабря. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн призвал Пхеньян к январю определить путь по возвращению к диалогу. С соответствующим заявлением Бигэн выступил в четверг на лекции в Сеуле.

"Глядя в будущее, я по-прежнему убежден, что дипломатия остается лучшим, по сути, единственным путем решения наших проблем с Северной Кореей. - цитирует Бигэна агентство Yonhap. - В Пхеньяне грядут важные события, в частности восьмой съезд партии в январе. Мы настоятельно рекомендуем Северной Корее за это время проложить путь для возобновления дипломатии".

Замгоссекретаря также выразил сожаление в связи с "упущенными возможностями" со стороны КНДР в рамках продолжения переговоров. "К сожалению, много возможностей за последние два года было упущено нашими северокорейскими коллегами, которые слишком часто посвящали себя поиску препятствий на пути переговоров вместо того, чтобы использовать возможности для взаимодействия", - отметил он.

9 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что Бигэн в Сеуле на встрече с заместителем главы МИД Республики Корея Чо Се Ёном подтвердил готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном для завершения процесса денуклеаризации.

Переговоры с КНДР

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое в феврале 2019 года. На нем президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели несколько встреч, но не смогли прийти к договоренностям. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. В Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.