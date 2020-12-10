ABC: Пентагон значительно ограничит с января свою военную поддержку миссиям ЦРУ

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США уведомило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) о планах прекращения к 5 января большей части своей военной поддержки, оказываемой оборонным ведомством контртеррористическим миссиям агентства. Об этом со ссылкой на заявление неназванного бывшего высокопоставленного представителя американского разведывательного сообщества сообщила в четверг телекомпания ABC.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, по данным телекомпании, направил директору ЦРУ Джине Хэспел письмо, в котором проинформировал ее о принятом решении, охарактеризованном собеседником ABC, как "неожиданном и беспрецедентном". "Пока не ясно, как это решение скажется на контртеррористических миссиях агентства по всем миру, при проведении которых ЦРУ часто полагается на предоставляемую американскими военными материально-техническую и людскую поддержку", - отмечает телекомпания. Она напомнила, что ЦРУ располагает собственным полувоенным формированием, находящимся в ведении Центра специальных операций, отвечающего за проведение контртеррористических "мероприятий". Это формирование действует совершенно автономно, но часто использует транспортную и логистическую поддержку Пентагона, порой даже непосредственно вовлекая военнослужащих в проведение самих операций.

Существенное ограничение такой поддержки с будущего года, как предположили источники телекомпании, связано с намерением Пентагона - в осуществление новой Национальной оборонной стратегии от 2018 года - сконцентрировать свои людские и технические ресурсы на противодействии главным потенциальным противникам США - Китаю и России.

"Если все сообщения на эту тему верны, то они свидетельствуют о прекращении очень тесных и эффективных отношений между ЦРУ и министерством обороны. Отношений, обеспечивших за последние 20 лет многочисленные успехи, особенно в области борьбы с терроризмом", - заявил ABC бывший заместитель помощника министра обороны США, отставной сотрудник ЦРУ Мик Мурлой.