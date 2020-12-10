Алиев заявил, что Баку и Анкара должны сформировать платформу сотрудничества в регионе

БАКУ, 10 декабря./ТАСС/. Азербайджан и Турция должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе после завершения военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг азербайджанский президент Ильхам Алиев на брифинге в Баку по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду", - сказал Алиев на брифинге, который транслировал турецкий телеканал TRT Haber.

Он подчеркнул, что есть традиционные форматы сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном, Турцией, Россией и Ираном. "На этой основе мы можем создать единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперед, то тогда на этой платформе есть место и для Армении. Мы открыты для этого", - уточнил азербайджанский лидер.