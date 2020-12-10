Байден назначит экс-постпреда США при ООН Райс главой Совета по внутренней политике

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден назначит главой Совета по внутренней политике при Белом доме бывшего американского постпреда при ООН Сьюзан Райс. Об этом сообщили в четверг журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул Байдена.

Райс ранее была помощником 44-го американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности. Ее называли возможным кандидатом на пост госсекретаря США. Сама она допускала в июле, что Байден назовет ее претендентом на пост вице-президента. В итоге он выбрал напарницей по предвыборной гонке сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.

Совет по внутренней политике при Белом доме предоставляет рекомендации президенту США. Данный орган курирует вопросы внутренней политики, которые не касаются экономики.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.