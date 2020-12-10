Байден выдвинул специалиста по Китаю на пост представителя США на торговых переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, победивший, согласно оценкам ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США, выдвинул кандидатом на пост американского представителя на торговых переговорах Кэтрин Тэй, которая специализируется на вопросах, касающихся Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте переходной команды демократа.

Тэй в настоящее время является юридическим консультантом по вопросам торговли в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США. Ранее она работала в аппарате представителя США на торговых переговорах. Она была главным консультантом по вопросам, касающимся торговли с Китаем. Тэй также отвечала за проведение ряда разбирательств между США и КНР в рамках ВТО.

Тэй родилась в США и является американкой азиатского происхождения. Как констатируется в заявлении, в случае утверждения сенаторами она будет первой женщиной, не являющейся представительницей белого населения США, на посту американского представителя на торговых переговорах.

В настоящее время указанную должность занимает Роберт Лайтхайзер. Он был назначен действующим американским лидером Дональдом Трамом. Лайтхайзер активно участвовал в консультациях между США и Китаем по торговым вопросам.

Представители Байдена отметили, что Тэй в 1996-1998 годах жила и работала в Китае. Она преподавала английский язык.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.