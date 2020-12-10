Байден назвал кандидатов на посты министров сельского хозяйства и жилищного строительства

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Избранный американский президент Джозеф Байден выдвинул Тома Вилсака кандидатом на пост главы Минсельхоза США, а члена Конгресса Маршу Фадж - на должность министра жилищного строительства и городского развития. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте переходной команды демократа.

Вилсак в 1999-2007 годах был губернатором штата Айова. Он уже занимал пост министра сельского хозяйства в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Фадж является членом Палаты представителей Конгресса США от штата Огайо. В заявлении отмечается, что в случае утверждения кандидатуры Фадж сенаторами она станет второй афроамериканкой на этом посту в истории страны. Фадж является членом комитетов нижней палаты Конгресса США, которые занимаются вопросами жилищного управления, сельского хозяйства, образования и занятости.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.