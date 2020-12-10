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Нетаньяху заявил, что Марокко и Израиль установят полноценные дипломатические отношения

Между странами будет налажено авиасообщение

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Израиль и Марокко будут усиленно работать над тем, чтобы установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение между странами. С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время церемонии зажжения первой свечи начинающегося в четверг вечером иудейского праздника свечей и света - Хануки.

"Свет мира в первый день Хануки никогда не светил ярче на Ближнем Востоке. Это база, на которой мы теперь можем строить мир, возобновить работу бюро по связям в Израиле и в Марокко, работать как можно скорее для установления полноценных дипломатических отношений. Мы также установим прямое авиасообщение из Израиля в Марокко и из Марокко в Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе церемонии, которую транслировали основные каналы израильского ТВ. "Я благодарю короля Марокко Мухаммеда VI за решение о нормализации отношений с Израилем", - добавил он.

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