Американский регулятор отказался исключить Huawei из списка угроз нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) отказалась пересмотреть свое решение о признании китайской компании Huawei угрозой национальной безопасности страны. Это следует из сообщения, опубликованного в четверг в Twitter регулятора.

"Комиссия только что проголосовала за подтверждение запрета на использование поддержки Фонда универсального обслуживания (Universal Service Fund, подконтролен FCC - прим. ТАСС) для приобретения оборудования и услуг Huawei, потому что эта компания представляет угрозу национальной безопасности", - сказано в сообщении.

Решение о признании китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США было принято FCC в июне. Оно запрещало использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний. Как отмечает агентство Reuters, позднее Huawei обратилась в ведомство с просьбой пересмотреть это решение. Аналогичный запрос был направлен и ZTE, его FCC отклонила в конце ноября.

Последние полтора года Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.