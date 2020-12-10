CNN: экс-соперник Байдена Буттеджадж может войти в новую администрацию США

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший соперник Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от демократов Пит Буттеджадж рассматривается как возможный претендент на министерскую должность в новой администрации США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителей Демократической партии, осведомленных о деятельности переходной команды Байдена.

По данным журналистов, Буттеджаджа, являвшегося ранее мэром города Саут-Бенд (штат Индиана), считают восходящей звездой Демократической партии и называют в качестве возможного кандидата на должности министра транспорта, торговли или посла". "Для него подыскивают пост, - цитирует телекомпания источник в переходной команде Байдена. - Они пытаются найти для него подходящую должность".

Как отмечает CNN, если Буттеджадж займет министерский пост в новой администрации, то "станет первым лицом нетрадиционной ориентации, утвержденным Сенатом".