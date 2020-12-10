Трамп распорядился разработать эмблему для маркировки помощи США, отправляемой за рубеж

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг распорядился разработать единую эмблему, которой будут маркировать все грузы помощи, отправляемые Вашингтоном за рубеж. Об этом говорится в опубликованном Белым домом указе президента.

Сейчас, как правило, на товары иностранной помощи наносятся эмблемы тех госструктур США, которые отвечают за ее организацию. Чаще всего речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID).

"В течение 30 дней с даты этого указа президент выберет эмблему, которая олицетворяет ценности и щедрость американского народа", - говорится в документе.

Как пояснила в распространенном письменном заявлении пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни, американские госструктуры должны будут использовать для маркировки иностранной помощи "единую эмблему". За ее разработку будет отвечать Госдепартамент. "Сегодня более 20 федеральных госструктур США предоставляют иностранную помощь под своими индивидуальными обозначениями и эмблемами. Отсутствие последовательной брендовой политики ослабило признание щедрости американского народа. Многие получатели нашей помощи не осознают, что жизненно важные продукты, программы, услуги, товары и материалы, которые они получают, оплачиваются гражданами США", - полагает пресс-секретарь президента.

"Использование единой эмблемы повысит степень участия США в деятельности стран-партнеров, подчеркнет широту и глубину щедрости американских налогоплательщиков, их поддержку в деле обеспечения благополучия отдельных лиц, семей и сообществ во всем мире", - заключила Макинэни.

Еще летом прошлого года газета Politico сообщала о том, что в Белом доме рассматривают вопрос об использовании единой эмблемы для маркировки отправляемой за рубеж помощи, которая исчисляется миллиардами долларов.