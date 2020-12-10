Глава МИД Израиля заявил о намерении "зажечь свечи" в дипмиссии в Марокко в 2021 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази выразил в четверг надежду, что уже в 2021 году он сможет принять участие в открытии израильской дипломатической миссии в столице Марокко Рабате. Соответстующее заявление он опубликовал в четверг в Twitter, комментируя сообщение президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о нормализации израильско-марокканских отношений.

"Я с нетерпением жду возможности зажечь свечи в дипломатической миссии Израиля в Рабате в следующем году. Я приветствую поступившие сегодня из Вашингтона важные новости о возобновлении отношений между Израилем и Марокко", - написал глава МИД еврейского государства. "Возобновление отношений между Государством Израиль и Королевством Марокко является важным и необходимым шагом в рамках "Авраамовых соглашений", - добавил он и призвал "еще больше стран присоединиться" к процессу нормализации отношений с Израилем.

Ранее Трамп написал в Twitter, что Израиль и Марокко "договорились о полноценных дипломатических отношениях" и назвал это "огромным достижением для мира на Ближнем Востоке". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая во время церемонии зажжения первой свечи Хануки, заявил, что Израиль и Марокко будут усиленно работать, чтобы как можно скорее установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение.

23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений. 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией из арабских стран.

Палестина выступила категорически против договоренностей в рамках "Авраамовых соглашений".