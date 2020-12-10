AFP: решение по делу Николя Саркози будет объявлено в Париже 1 марта

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Парижский суд объявит свое решение по процессу в отношении бывшего президента Николя Саркози 1 марта 2021 года. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.

Слушания, начавшиеся 23 ноября, завершились в четверг выступлением защиты экс-президента, а также проходящих по данном делу его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и бывшего судьи Конституционного суда Жильбера Азибера. Саркози заявил в зале суда, что "верит в объективность правосудия своей страны".

Национальная финансовая прокуратура 9 декабря потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них - условно) по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Аналогичной меры наказания прокуратура требует для Эрзога и Азибера.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие располагает несколькими тысячами записей перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, обвиняется в коррупции и торговле влиянием. По этим статьям ему могут грозить до 10 лет тюрьмы и штраф размером до одного миллиона евро.