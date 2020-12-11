Численность войск НАТО в Афганистане увеличится после сокращения ВС США

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Численность войск НАТО в Афганистане возрастет после того, как в этой центральноазиатской республике останется 2,5 тыс. американских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на интернет-конференции издания Defence One.

По его словам, после сокращения американского контингента в январе следующего года "возрастет численность [войск западной] коалиции и сил НАТО". Он пояснил, что Пентагон "сможет продолжить свои контртеррористические операции по мере необходимости", а также подготовку афганских сил безопасности, несмотря на вывод американских войск.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), продолжил Маккензи, "считает, что оно на пороге военной победы". "Но мы думаем, что сможем поддерживать безопасность и с контингентом в 2,5 тыс. человек. Возможно, это не то, чего бы хотелось, но это практический уровень", - отметил глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. Он подчеркнул, что "проблем не будет" с выполнением приказа президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Афганистане.

Генерал поддержал проведение процесса мирного урегулирования в Афганистане. "Мы должны видеть, что этот [процесс] продвигается, возможно, он продвигается. Я не хочу быть слишком оптимистичным в этом вопросе", - указал он. По словам главы командования, "Талибан" не совершал нападений на американские или коалиционные силы", но атакует афганские силы безопасности.

Генерал добавил, что талибы воюют с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). США также наносили удары по формированиям ИГ, помогая "Талибану". "Было бы чересчур говорить о том, что мы "координировались" с талибами по этому [вопросу]", - заключил Маккензи.

Договоренности США с талибами

29 февраля США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Как объявил в середине ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 4,5 тыс. войск США.