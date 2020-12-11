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Глава МИД Марокко назвал очень важным решение Трампа по Западной Сахаре

Состоялся телефонный разговор между королем Мухаммедом VI и президентом США, сообщил Насер Бурита

РАБАТ, 11 декабря. /ТАСС/. Марокко считает очень важным решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет королевства над Западной Сахарой. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД Марокко Насер Бурита на встрече с журналистами в Рабате.

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"Это очень важное решение. Речь идет о шаге, который предприняла держава, входящая в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, - отметил он. - Это решение важно как с юридической, так и с политической точки зрения".

"Решение президента США - это огромный, исторический шаг для Марокко", - добавил Бурита.

По словам министра, состоялся телефонный разговор между королем Мухаммедом VI и Трампом. "В ходе состоявшегося разговора Трамп проинформировал короля о том, что США признают полный суверенитет Марокко над всем регионом марокканской Сахары", - отметил он.

Ранее в четверг Трамп сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Теги
Мухаммед VIСШАМароккоТрамп, Дональд
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