Правительство США ужесточает правила предоставления убежища иностранцам

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американская администрация резко ужесточает правила предоставления политического убежища в Соединенных Штатах гражданам других государств.

Предложения соответствующего характера обнародовали в четверг министерства юстиции и внутренней безопасности США. В пятницу данный документ, занимающий 419 страниц, будет опубликован в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, а через 30 дней после этого новые правила вступят в силу.

Как говорится в сообщении для печати Минюста США, новая инициатива призвана обновить и упорядочить процедуры рассмотрения прошений о предоставлении убежища. Она, в частности, позволит американским властям "более эффективно отделять безосновательные обращения от заслуживающих рассмотрения", считают в ведомстве.

Между тем американские правозащитники не согласны с таким мнением и бьют тревогу. "Речь идет о самой масштабной атаке на [институт] убежища из числа увиденных нами при администрации [Дональда] Трампа", - убежден Эрон Райклин-Мелник из неправительственного Американского совета по иммиграции. С его точки зрения, новые правила на практике будут означать, что "убежище [в США] окажется вне пределов досягаемости большого процента лиц, которые в прошлом соответствовали бы критериям" наделения их таким статусом.

По оценке печати, новые правила означают, к примеру, что американским судьям, рассматривающим иммиграционные дела, впредь будет легче квалифицировать некоторые прошения о предоставлении убежища как не заслуживающие рассмотрения, а также отсеивать до этапа проведения слушаний ряд категорий заявителей в случае непредоставления таковыми определенной доказательной базы властям США.