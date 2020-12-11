{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США назвали "вызывающими доверие" сообщения о присутствии войск Эритреи в Тыграе

В Вашингтоне призвали к их немедленному выводу, передает Reuters

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают вызывающими доверие сообщения о присутствии войск Эритреи на территории эфиопского штата Тыграй и призывают к их немедленному выводу. Об этом заявил в четверг агентству Reuters официальный представитель Госдепартамента США.

На эту тему

"Мы в курсе вызывающих доверие сообщений о присутствии эритрейских войск в Тыграе и считаем это опасным развитием событий. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы любые подобные силы были немедленно выведены", - сказал он.

Как ранее сообщало агентство, в Вашингтоне считают, что войска Эритреи перешли границу с Эфиопией и фактически помогают правительству страны проводить военную операцию против мятежников. При этом власти обеих африканских стран отрицали это.

Теги
ЭритреяЭфиопияСША
Ситуация на Корейском полуострове
В Сеуле считают, что от Байдена потребуется политическая воля на переговорах с КНДР
То, к чему стремится Северная Корея, могут обеспечить лишь США, отметила Кан Гён Хва
Читать полностью