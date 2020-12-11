Politico: сенатор Пол намеренно затягивает голосование по военному бюджету США

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол использует тактику намеренного затягивания дебатов с целью не допустить голосования по проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), что в конечном счете может привести к приостановке работы правительства США, так называемому шатдауну. Об этом пишет в четверг газета Politico.

Как отмечает издание, в результате действий Пола, которые в американском политическом лексиконе называют "флибустьерством", Сенат Конгресса США в четверг разошелся, так и не одобрив ни проект оборонного бюджета, ни законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 декабря.

Поскольку срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря, стране может грозить новый шатдаун, если законопроект не будет одобрен в пятницу. Однако голосование по нему без согласия всех сенаторов не может быть проведено раньше, чем по проекту оборонного бюджета, принятие которого и затягивает республиканец.

Пол выступает против положений оборонного бюджета, которые ограничивают возможности президента Дональда Трампа по выводу войск из Афганистана. При этом он согласен рассмотреть сначала резолюцию о временном финансировании правительства в обмен на то, чтобы голосование по оборонному бюджету перенесли на понедельник. Если разногласия не будут урегулированы до конца дня в пятницу, голосование по резолюции о финансировании госучреждений может так и не состояться вовремя.

В последний раз приостановка работы правительства США произошла 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.